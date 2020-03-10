Sözleşmesi biten Aranguiz'e teklif yağıyor

Menajeri, Bayer Leverkusen'in orta saha oyuncusu Charles Aranguiz için açıklamalarda bulundu.
Aranguiz'in menajeri; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Şilili için 3 takımın devrede olduğunu belirtti.
"CHARLES AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR"
Menajer Fernando Felicevich, Aranguiz'in transfer durumu için; "Bize gelecek teklifleri bekliyoruz. Charles, Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyor ancak şu ana kadarki hiçbir teklif bize uymadı. Atletico Madrid, Atalanta ve Fiorentina bizimle temasa geçti ancak beklediğimiz teklifleri yapmadılar. Eğer anlaşma sağlayamazsak; Güney Amerika Charles'i bekliyor olacak." dedi.
30 yaşındaki Charles Aranguiz'in sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona eriyor.
Şilili, bu sezon takımı ile 26 resmi maça çıktı ve bu maçlarda takımına 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
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Aranguiz'in menajeri; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Şilili için 3 takımın devrede olduğunu belirtti.
"CHARLES AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR"
Menajer Fernando Felicevich, Aranguiz'in transfer durumu için; "Bize gelecek teklifleri bekliyoruz. Charles, Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyor ancak şu ana kadarki hiçbir teklif bize uymadı. Atletico Madrid, Atalanta ve Fiorentina bizimle temasa geçti ancak beklediğimiz teklifleri yapmadılar. Eğer anlaşma sağlayamazsak; Güney Amerika Charles'i bekliyor olacak." dedi.
30 yaşındaki Charles Aranguiz'in sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona eriyor.
Şilili, bu sezon takımı ile 26 resmi maça çıktı ve bu maçlarda takımına 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
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