Sözleşmesi biten Aranguiz'e teklif yağıyor

"CHARLES AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR"

Menajeri, Bayer Leverkusen'in orta saha oyuncusu Charles Aranguiz için açıklamalarda bulundu.Aranguiz'in menajeri; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Şilili için 3 takımın devrede olduğunu belirtti.Menajer Fernando Felicevich, Aranguiz'in transfer durumu için; "" dedi.30 yaşındaki Charles Aranguiz'in sözleşmesi'de sona eriyor.Şilili, bu sezon takımı ile 26 resmi maça çıktı ve bu maçlarda takımınakatkı sağladı.