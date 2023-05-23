Southampton'da işler çığırından çıkıyor

Bu sezonu çok kötü geçiren ve küme düşen Southampton'da sular durulmuyor. Son olarak 21 yaşındaki stoper Armel Bella-Kotchap'ın takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Southampton'da işler çığırından çıkıyor
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23 Mayıs 2023 19:29
Southampton'ın küme düşmesinin ardından sular durulmayacak gibi duruyor. Sky Almanya'nın haberine göre 21 yaşındaki Alman stoper Armel Bella-Kotchap'ın, Leipzig'le anlaştığını yazdı Southampton küme düşmesinin ardından 25 milyon euro'luk bir bedelle takımdan göndermeye razı olduğunu söyledi.

24 MAÇTA 2 ASİST

Bu sezon Premier Lig'de 24 maça çıkan Bella-Kotchap gol katkısı yapamazken 2 asistle oynadı.

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