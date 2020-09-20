İngiltere Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Ralph Hasenhüttl'un takımı Southampton ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham kozlarını paylaştı.St Mary's Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Tottenham 5-2'lik skorla kazandı. Tottenham'ın gollerini 45, 47, 64 ve 73'te Heung-Min Son ve 82'de Harry Kane kaydetti. Southampton'ın gollerini 32 ve 90. dakikada Danny Ings attı.Tottenham'da Güney Koreli yıldız Son'un gollerinde tüm asistleri Kane yaptı. Harry Kane, Premier League'de ilk defa bir oyuncuya aynı maçta 4 asist yapan ilk futbolcu oldu.Alınan bu sonucun ardından Southampton puansız kalırken, Tottenham üç puana ulaştı.Ligin bir sonraki haftasında Southampton deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Tottenham sahasında Newcastle'ı ağırlayacak.