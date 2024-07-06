Somaspor'dan 3 takviye

TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor transferde sessizliğini bozdu. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'dan boşalan yere Erman Güraçar'ı getiren Somaspor, 3 isme imza attırdı.
Siyah-beyazlılar orta saha Kadir Karış'ın yanı sıra Kırıkkalegücü FK'dan 2001 doğumlu defans Aykut Çolakoğlu ve Nevşehir Belediyespor'dan 2000 doğumlu orta saha Caner Cengiz'i renklerine bağladı.
Siyah-beyazlılar orta saha Kadir Karış'ın yanı sıra Kırıkkalegücü FK'dan 2001 doğumlu defans Aykut Çolakoğlu ve Nevşehir Belediyespor'dan 2000 doğumlu orta saha Caner Cengiz'i renklerine bağladı.
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