Somaspor'dan 3 takviye

Somaspor, transferde 3 futbolcuya imza attırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Somaspor'dan 3 takviye
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06 Temmuz 2024 16:58
TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor transferde sessizliğini bozdu. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'dan boşalan yere Erman Güraçar'ı getiren Somaspor, 3 isme imza attırdı.

Siyah-beyazlılar orta saha Kadir Karış'ın yanı sıra Kırıkkalegücü FK'dan 2001 doğumlu defans Aykut Çolakoğlu ve Nevşehir Belediyespor'dan 2000 doğumlu orta saha Caner Cengiz'i renklerine bağladı.

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