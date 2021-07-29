Solskjaer: 'Varane gelince defansımız harika oldu'

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Raphael Varane transferinin ardından açıklama yaptı.



Norveçli hoca takımın defans hattının etkileyici hale geldiğini belirterek, "Elimde artık harika bir stoper grubu var. Varane konusunda Real Madrid ile anlaştığımız için çok mutluyum. Varane futbol olarak en formda olduğu yaşta ve artık bizim kadromuzda. Maguire, Lindelöf ve Bailly ile birlikte Varane da çok faydalı olacak" diye konuştu.



Sir Alex Ferguson'un da görev başında olduğu dönemde Varane'ı transfer etmek istediğini hatırlatan Solskjaer, "Yıllardır onu takip ediyoruz. Artık stoper bölgesinde daha çok alternatifimiz olacak. Sir Alex Ferguson ona sözleşme imzalatmaya çok yaklaştığını biliyoruz. Artık sahada daha farklı oyunlar yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.



Raphael Varane 18 yaşındayken 2011 yılında Lens'ten Real Madrid'e 11 milyon euroya transfer olmuştu. Varane Real Madrid formasıyla 4 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga, 3 UEFA Süper Kupa, 4 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ve 1 İspanya Kral Kupası kaldırma başarısı göstermişti.



