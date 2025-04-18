Solskjaer'in stoperde tek alternatifi Tayyip Talha

Trendyol Süper Ligi'nin 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta stoperde Gabriel Paulista'nın yanında Tayyip Talha Sanuç'un olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'in stoperde tek alternatifi Tayyip Talha
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18 Nisan 2025 08:04
Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde yarın akşam Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta tüm gözler savunma hattına çevrildi. Emirhan ve Uduokhai'nin sakatlığında kart cezası biten Tayyip Talha Sanuç'un stoperde yer alması bekleniyor.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in elinde savunma alternatifinde bir tek Tayyip Talha'nın kalması da dikkat çekiyor. Ligdeki son Başakşehir maçında mecburen Svensson'u sağ bekten stopere çeken Solskjaer'in zorlu Göztepe deplasmanında Tayyip Talha-Gabriel Paulista ikilisiyle başlaması bekleniyor.

25 yaşındaki Tayyip Talha, kupada Göztepe, ligde de Kasımpaşa maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla takımını yalnız bırakmış, Beşiktaş iki maçı da kazanamamıştı.

BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI

Tayyip Talha Sanuç, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi. 25 yaşındaki stoper 737 dakika süre alırken gol ya da asist yapmadı. Genç savunmacı, 1 sarı ve 2 de kırmızı kart gördü. Öte yandan Tayyip Talha sezon başından bu yana Van Bronckhorst yönetiminde 4 maça, Serdar Topraktepe ile 5 maça ve Ole Gunnar Solskjaer ile de 8 mücadeleye çıktı. 

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