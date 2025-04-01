Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, idman sırasında oyuncularına dikkat edilmesi gereken hususları vurguladı.
Norveçli teknik adam, "Derbi bitti, şimdi kupaya odaklanmalıyız. Göztepe maçı, derbi kadar hatta belki daha önemli. Bu havayla maça çıkarsak başarısız oluruz. Yarın izin günü, Salı günü sadece kupaya odaklanmış bir ekip görmek istiyorum" diyerek oyuncularını uyardı.
TAKTİKSEL DEĞİŞİM
Solskjaer, Göztepe karşısında kadroda değişiklik yapmayı planlıyor. Derbide orta sahada 6 oyuncuyla oyun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş, Göztepe maçında klasik sistemine dönmeyi hedefliyor. Maç sırasında ise rakip ve skor durumu doğrultusunda taktiksel esneklik gösterecekler.
SEMİH'E UYARI
Derbide sonradan oyuna giren ve kırmızı kart görerek maçı tamamlayamayan Semih Kılıçsoy, teknik heyetin sert uyarılarına maruz kaldı. Genç golcü, oyuna girdiği dakikalarda etkisiz kalıp, sonunda gördüğü kırmızı kart ile takımını zora soktu. Bu durum, teknik ekibin tepkisini çekti ve Semih'e maç sonrasında uyarılar yapıldı.
Solskjaer'den oyuncularına uyarı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe maçı öncesinde oyunculara uyarılarda bulundu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı.
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