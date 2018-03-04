Hollanda Milli Takımı'nda Wesley Sneijder dönemi sona erdi. Katar'a giderek Sneijder'i ziyaret eden Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Koeman, Sneijder'e "milli takımda seni düşünmüyorum" kararını iletti ve Sneijder de kısa bir süre sonra milli takımı bıraktığını açıkladı.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Koeaman; "Sneijder harika bir profesyonel ve son yılların en iyi Hollandalı futbolcularından biri. Yeni bir Hollanda inşa etmek için seçim yapmak zorundaydım" dedi.Milli Takımı bırakma kararı hakkında konuşan Sneijder ise, "Katar'a gelirken Milli Takım kariyerimin de zora gireceğini biliyodum, bu durum benim için sürpriz değil. Koeman genç oyunculara şans vermek istediğini bana anlattı, bunu anlayışla karşılıyorum. Katar'a kadar geldi ve beni ziyaret etti, aramızda çok hoş bir konuşma oldu. Onun seçimine saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.