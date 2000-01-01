Smush Parker, Kobe ile arasını düzeltemediği için çok pişman!

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Smush Parker, ölümünden önce Kobe Bryant ile arasını düzeltemediği için pişman olduğunu itiraf etti.



Parker, ilişkilerini düzeltemedikleri için pişmanlık duyduğunu ifade ederek, Instagram hesabı üzerinden Bryant'a şükranlarını sundu:



"Bugün benim için kabullenmesi en zor şey, sadece farklılıklarımızı uzlaştırmak için değil, Yüce Rab ile gerçekten bir ilişkisi olup olmadığını öğrenmek için kardeşimle sözlü olarak konuşma şansı bulamamam oldu. Bugün hayatta ne kadar başarılı olursak olalım, Tanrı bizi istediğinde, dünyadaki zamanımız dolar. Ve zamanımızı dünyada akıllıca kullanmazsak, sonsuzluktaki yaşamımız çok kötü bir sıkıntı olabilir."



"İKİ ALFA ERKEK, TEK TAKIM..."



Parker, ölümünden beri Bryant ile ilgili videolar yayınladı ve bunlardan biri, Bryant'ın büyüklüğüne boyun eğmediği için pişmanlık duyduğunu belirttiği videoydu:



"İki Alfa Erkek, tek takım, tek hedef! Benim tek "pişmanlığım", daha büyük olan Alfa'ya nasıl boyun eğeceğimi bilmememdi. Bu, Mamba Mentalitesi'nin, Brooklyn'nin 'Asla kaybetmeyeceğim' mentalitesi ile buluşmasıydı."



KOBE, PARKER İÇİN "KÖTÜ TAKIM ARKADAŞI" DEMİŞTİ



İkilinin, Parker'ın iki yıllık Laker döneminde inişli çıkışlı bir ilişkisi olduğu biliniyordu. Parker'ın ikinci sezonunun sonları, Bryant'a yeterince pas vermemesi nedeniyle açıkça eleştirildiği bir dönemdi.



Bryant, 2012 yılında Parker'ın kötü bir takım arkadaşı olduğunu ve "NBA'de olmaması gerektiğini, ancak bir point guard'a ödeme yapmak için takımın çok cimri davrandığını" söylemişti.



Parker'ın Kobe ile ilişkisi, o dönem çaylak olan Jordan Farmar'a başlangıç yerini işini kaybettikten sonra 2007 yılında Miami Heat için oynamaya başlamadan önce sonlanmıştı.



