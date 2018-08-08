  •  
    BOOM: Kaleci transferi için yeni bir REKOR var
  •  
    Avrupa'da SON DAKİKA transferleri arka arkaya!
  •  
    Cocu'dan transfer için özel görüşme; 'Bize gel'
  •  
    Şenol Güneş'ten; "Evet" Yeni golcüsünü buldu!..
  •  
    İdmanlarına çıkmayıp, transfer isteyen 10 isim

Sky Sports: "Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışıyor"

İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından Sky Sports, Islam Slimani için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ısrarını sürdürdüğünü, Sporting'in de oyuncunun peşinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sky Sports: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2018 18:00
Forvet transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, Leicester City'den Islam Slimani'nin transferi üzerine yoğunlaştı.

İngiltere'den Sky Sports'un geçtiği son dakika haberine göre, Leicester City, gözden çıkardığı Cezayirli golcü için Sporting, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor ve yapılan teklifleri değerlendiriyor.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR

Leicester City, 2 sezon önce 30,5 milyon euro bonservos bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncusunu bonservisi ile göndermek isterken, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 30 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Sporting'in ise, Leicester City'nin beklentilerinin çok altında bir teklifle kapıyı çaldığı belirtiliyor.

SLIMANI, PREMIER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı. Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için