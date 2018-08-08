Sky Sports: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışıyor'

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR

SLIMANI, PREMIER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

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Forvet transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, Leicester City'den Islam Slimani'nin transferi üzerine yoğunlaştı.İngiltere'den Sky Sports'un geçtiği son dakika haberine göre, Leicester City, gözden çıkardığı Cezayirli golcü için Sporting, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor ve yapılan teklifleri değerlendiriyor.Leicester City, 2 sezon önce 30,5 milyon euro bonservos bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncusunu bonservisi ile göndermek isterken, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 30 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.Sporting'in ise, Leicester City'nin beklentilerinin çok altında bir teklifle kapıyı çaldığı belirtiliyor.2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı. Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.