Skriniar'dan Fenerbahçe'de ilk gol!

Fenerbahçe'nin Bodrum FK'ye konuk olduğu mücadelede ilklere sahne oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sarı-lacivertlilerde ilk kez gol sevinci yaşadı. Skriniar, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.
Öte yandan Bodrum FK, teknik direktörü Jose Morais yönetiminde 8 maçta ilk kez kalesinde gol gördü.
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sarı-lacivertlilerde ilk kez gol sevinci yaşadı. Skriniar, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.
Öte yandan Bodrum FK, teknik direktörü Jose Morais yönetiminde 8 maçta ilk kez kalesinde gol gördü.