Skriniar'dan Fenerbahçe'de ilk gol!

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, Bodrum FK maçında sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Skriniar'dan Fenerbahçe'de ilk gol!
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28 Mart 2025 20:43
Fenerbahçe'nin Bodrum FK'ye konuk olduğu mücadelede ilklere sahne oldu.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sarı-lacivertlilerde ilk kez gol sevinci yaşadı. Skriniar, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.

Öte yandan Bodrum FK, teknik direktörü Jose Morais yönetiminde 8 maçta ilk kez kalesinde gol gördü.

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