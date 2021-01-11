Sivasspor'da kupa maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig takımı Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında 12 Ocak günü TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u konuk edecek.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak.



Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan ve Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlı ekip, yarın Adana Demirspor'u yenerek tur atlamaya çalışacak.



Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.



Kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare, Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.



