Sivasspor'da kupa maçı öncesi 3 eksik

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor'da kupa maçı öncesi 3 eksik
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11 Ocak 2021 13:06
Süper Lig takımı Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında 12 Ocak günü TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u konuk edecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak. 

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan ve Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlı ekip, yarın Adana Demirspor'u yenerek tur atlamaya çalışacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare, Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.



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