25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-052'
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-059'
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-056'
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
0-160'
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-360'
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
1-056'
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-057'
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-045'

Sivasspor, Serikspor maçı gelirlerini Filistin'e bağışlayacak

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Serikspor ile oynayacağı maçtan elde edilecek tüm geliri Gazze'deki Filistin halkına bağışlayacağını açıkladı.

calendar 25 Eylül 2025 22:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor, Serikspor maçı gelirlerini Filistin'e bağışlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Serikspor ile oynayacağı karşılaşmadan elde edeceği geliri İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına gönderecek.
 
Kulüpten yapılan açıklamada Sivasspor Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Serikspor karşılaşmasından elde edilecek tüm gelirlerin, "Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma" sloganı kapsamında, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak ve mazlum Filistin halkına destek olmak amacıyla Filistin'e bağışlanacağı belirtildi.
 
Ayrıca, müsabaka öncesinde koreografi gösterisi gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Tüm taraftarlarımızı, hem takımımıza destek olmak hem de Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için BG Grup 4 Eylül Stadyumu'na bekliyoruz." ifadesine yer verildi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.