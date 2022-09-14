Sivasspor, Romanya'ya eksik gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında perşembe günü deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Romanya'ya gitti. Sivasspor kafilesinde yalnızca 16 futbolcu yer aldı.



Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan kırmızı-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti.



7 EKSİK BULUNUYOR



Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Kader Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt ve izinli olan Mustapha Yatabare yer almadı.



Özel uçakla Romanya'ya hareket eden Sivasspor'un kafilesinde, şu futbolcular yer alıyor:



"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charis Charisis, Fredrik Ulvestad, Dia Saba, Max Gradel, Ahmed Musa, Clinton N'jie, Karol Angielski."



CFR Cluj ile Demir Grup Sivasspor, 15 Eylül Perşembe saat 19.45'te Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda karşılaşacak.













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