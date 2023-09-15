Sivasspor, Fode Koita'yı transfer etti!

Sivasspor Transfer Haberleri Son Dakika: EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor forması giyen Fode Koita'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sivasspor, Fode Koita'yı transfer etti!
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15 Eylül 2023 20:18
Son güncelleme 15 Eylül 2023 20:21
Transferin son gününü hareketli geçiren takımlardan EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor'dan Fode Koita'yı kadrosuna kattı.

Bordo-mavililerin kadroda düşünmediği 32 yaşındaki Gineli golcü, Sivasspor ile anlaştı ve resmi sözleşmenin altına imza attı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "EMS Yapı Sivasspor'umuz, forvet oyuncusu Fode Koita ile 2023-24 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllığına anlaşmaya vardı." denildi.

TRABZONSPOR FESHETTİ

Trabzonspor, 2024 yılında sözleşmesi bitecek Fode Koita'nın kontratının feshedildiğini açıkladı. Bordo-mavililer bu fesih için Koita'ya 1.1 Milyon euro ödendiğini duyurdu.

Trabzonspor'da 21 resmi maça çıkan Fode Koita, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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