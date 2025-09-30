29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
1-1
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-3
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-4

Sivasspor'dan Sakaryaspor maçı için kural hatası başvurusu

Sivasspor Kulübü, Sakaryaspor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası ve hükmen galibiyet için başvuracak.

calendar 30 Eylül 2025 00:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sivasspor'dan Sakaryaspor maçı için kural hatası başvurusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Sivasspor'un 0-0 biten mücadelesi sonrası konuk ekip Sivasspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapma kararı aldı.

Sivasspor, Sakaryaspor'un karşılaşma sırasında aynı anda sahada 7 yabancı oyuncuya yer vermesi nedeniyle TFF'ye başvuracak.

1. Lig'de bir takımın sahada en fazla 6 yabancı oyuncu ile mücadele etmesine izin veriliyor. TFF'nin, kural ihlalinin tespit edilmesi durumunda karşılaşmayı Sivasspor lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil etmesi bekleniyor.


Sakaryaspor maça Jakub Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukovic'in yer aldığı ilk 11 ile başladı. İkinci yarı Sakaryaspor'da Wissam Ben Yedder, Rijad Kobiljar ve Umechi Akuazaoku oyuna dahil oldu.

Sivasspor cephesi, Sakaryaspor'un 83. dakikadan sonra 7 yabancı ile mücadele ettiğini belirterek gerekli başvuruları yapma kararı aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.