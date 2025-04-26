Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, Antalyaspor'u konuk etti.



BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede 62. dakikada Uros Radakovic, Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise Sivasspor'da bu kez Rey Manaj sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.



Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Sivasspor, evinde oynadığı maçtan galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Sivasspor, 34 puana yükseldi. Yiğidolar, maç fazlasıyla birlikte düşme hattının bir basamak üstünde, 15. sıraya yerleşti.



3 maç sonra ilk kez mağlup olan Antalyaspor ise 40 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.



İŞTE SÜPER LİG'DE ATEŞ HATTINDA SON DURUM



15- Sivasspor: 34 puan

16- Alanyaspor: 34 puan (2 maçı eksik)

17- Bodrum FK: 34 puan (1 maçı eksik)

18- Hatayspor: 19 (Küme düştü)

19- Adana Demirspor: -2 puan (Küme düştü)



Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Konyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio, topa sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



28. dakikada Rodrigues'en sol kanattan rakiplerini geçtikten sonra şutunda kale direğine çarpan top auta çıktı.



29. dakikada Manaj, orta sahadan aldığı topu rakip ceza sahası önüne kadar sürdü. Manaj'ın sert şutunda top, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



44. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortaladığı topu Radakovic kafayla sektirdi. Bekir Böke'nin vuruşunda tap, kaleci Kenan Piric'ten döndü. Rodrigues, topu tamamlayarak filelere gönderdi ancak VAR hakeminin uyarısıyla pozisyon inceledikten sonra ofsayta karar verildi.



Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





54. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



56. dakikada Bekir Böke, topu kafayla Manaj'a indirdi. Manaj'ın sert şutunda kaleci Kenan Piric, son anda topu kornere çeldi.



62. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



75. dakikada Rodrigues, sol kanattan topla rakiplerini geçerek rakip ceza sahasına girdi. Rodrigues'in sert şutunda kaleci Kenan Piric'ten dönen topu Manaj, ağlara gönderdi: 2-0.



Karşılaşma Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu



Hakemler: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Murat Altan



Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi (Dk. 90 Emirhan Başyiğit), Moutoussamy, Charisis, Efkan Bekiroğlu (Dk. 79 Tolga Ciğerci), Rodrigues (Dk. 79 Simic), Bekir Turaç Böke (Dk. 57 Koita), Manaj (Dk. 90 Emrah Başsan)



Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Dk. 38 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural (Dk. 86 Abdurrahim Dursun), Kaluzinski, Streek, Soner Dikmen (Dk. 68 Djenepo), Safuri (Dk. 68 Gaich), Samudio (Dk. 68 Milosevic), Lardson



Goller: Dk. 62 Radakovic, Dk. 75 Manaj (Net Global Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 37 Rodrigues, Dk. 75 Manaj, Dk. 86 Tolga Ciğerci (Net Global Sivasspor) Dk. 43 Güray Vural, Dk. 45+2 Kaluzinski, Dk. 90+1 Gaich (Onvo Antalyaspor)



