Sivasspor'dan kaleci transferi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'dan kaleci transferi!
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26 Temmuz 2023 16:22
Süper Lig'in ekiplerinden Sivasspor, kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Erhan Erentürk, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Karşıyaka, Altınordu ve Bursapor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezonu bir başka Süper Lig ekibi Konyaspor'da geçirdi ve toplam 7 karşılaşmada görev aldı.
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