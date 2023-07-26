Sivasspor'dan kaleci transferi!

Süper Lig'in ekiplerinden Sivasspor, kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.



Erhan Erentürk, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.



Karşıyaka, Altınordu ve Bursapor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezonu bir başka Süper Lig ekibi Konyaspor'da geçirdi ve toplam 7 karşılaşmada görev aldı.

