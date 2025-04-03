Sivasspor'dan kaleci Nikolic için sakatlık açıklaması!

Sivasspor, file bekçisi Djordje Nikolic'in sol dizinde "iç menisküs yırtığı" tespit edildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor'dan kaleci Nikolic için sakatlık açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2025 16:22

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un kalecisi Djordje Nikolic'in sol dizinde "iç menisküs yırtığı" tespit edildiği bildirildi. 

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında Nikolic'in, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtildi. 

Futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan detaylı sağlık kontrollerinin ardından oyuncumuzun sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına sporcumuzun ameliyat olması planlanmaktadır. Djordje Nikolic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery