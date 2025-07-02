Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor Kulübü'nün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarının üçüncü gününde tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

calendar 02 Temmuz 2025 15:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarının üçüncü gününde tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Günün ilk bölümünde fitness salonuna geçen kırmızı-beyazlılar, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Ardından sahaya çıkan futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Antrenman, topla yapılan uygulamalarla sona erdi.

Sivasspor, hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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