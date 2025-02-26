Sivasspor'da transfer yasağı kalktı!

FIFA'nın Armin Djerlek dosyası nedeniyle verdiği transfer yasağı getirdiği Sivasspor'da yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre Armin Djerlek dosyası nedeniyle FIFA tarafından verilen transfer yasağına ilişkin meblağ, kulüp yönetimi tarafından gün içerisinde ödendi.



Haberde; böylelikle yasağın, transfer dönemi gelmeden kaldırılmış olduğu bildirildi.



Net Global Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15. sırada yer alıyor.



