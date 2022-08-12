Sivasspor'da Hakan Arslan sorunu

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda Hakan Arslan'ın durumu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Hakan Arslan sorunu
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12 Ağustos 2022 15:23
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çalacak.

SİVASSPOR 3 PUAN İSTİYOR

Ligin ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor maçını da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

SİVASSPOR'DA HAKAN ARSLAN OYNAYACAK MI?

Sivas ekibinde, Adana Demirspor maçı öncesinde orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor. Demir Grup Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için Adana'ya hareket edecek.

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