Sivasspor anlaşma sağladı: Ömer Erdoğan

Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor anlaşma sağladı: Ömer Erdoğan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2024 00:50
Sivasspor'da Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından yönetim Teknik Direktör için kararını verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, bir süredir görüştükleri Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLAMA

Deneyimli teknik adam için son detayların ardından resmi açıklama yapılacak.

SİVAS'A İNİŞ YAPACAK

Sivasspor ile anlaşan Ömer Erdoğan'ın pazartesi günü Sivas'a geleceği de öğrenildi.

Erdoğan son olarak Alanyaspor'un başında Süper Lig'de 16 maça çıkmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery