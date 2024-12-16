Sivasspor anlaşma sağladı: Ömer Erdoğan

Sivasspor'da Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından yönetim Teknik Direktör için kararını verdi.



Kırmızı-beyazlı ekip, bir süredir görüştükleri Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı.



KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLAMA



Deneyimli teknik adam için son detayların ardından resmi açıklama yapılacak.



SİVAS'A İNİŞ YAPACAK



Sivasspor ile anlaşan Ömer Erdoğan'ın pazartesi günü Sivas'a geleceği de öğrenildi.



Erdoğan son olarak Alanyaspor'un başında Süper Lig'de 16 maça çıkmıştı.



