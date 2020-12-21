Süper Lig'de 13. hafta maçında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Sivasspor oldu.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Faycal Fajr kaydetti.
Ligde tam 7 hafta sonra kazanan Sivasspor puanını 14'e yükseltti. Konyaspor 15 puanda kaldı.
Perşembe günü lig maçına çıkacak olan Konyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor aynı gün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin altıpas üzerinden çektiği şutta, kaleci Sehic gole izin vermedi.
13. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Gradel'in şutunda, kaleci Sehic topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
41. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içinden pasına hareketlenen Fajr'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
63. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Milosevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok (Dk. 82 Daci), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Adil Demirbağ), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 7 Alper Uludağ, Dk. 57 Shengelia)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Yasin Öztekin), Fajr (Dk. 90+4 Felix), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 88 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 76 Yatabare)
Gol: Dk. 60 Fajr (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Faycal Fajr kaydetti.
Ligde tam 7 hafta sonra kazanan Sivasspor puanını 14'e yükseltti. Konyaspor 15 puanda kaldı.
Perşembe günü lig maçına çıkacak olan Konyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor aynı gün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin altıpas üzerinden çektiği şutta, kaleci Sehic gole izin vermedi.
13. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Gradel'in şutunda, kaleci Sehic topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
41. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içinden pasına hareketlenen Fajr'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
63. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Milosevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok (Dk. 82 Daci), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Adil Demirbağ), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 7 Alper Uludağ, Dk. 57 Shengelia)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Yasin Öztekin), Fajr (Dk. 90+4 Felix), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 88 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 76 Yatabare)
Gol: Dk. 60 Fajr (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)