Sivasspor 7 eksikle Gaziantep'e konuk oluyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 22 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.



Kalyon Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.



Ligde geride kalan 18 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 15 puan topladı.



Kırmızı-beyazlı ekipte Gaziantep maçı öncesi sakatlığı süren Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Leke James, Murat Paluli, Karol Angielski ve Clinton N'Jie ile 17 yaş altı milli takımında bulunan Emre Gökay ve sarı kart cezalısı Robin Yalçın kadroda yer almıyor.





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