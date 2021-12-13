Sivas-Galatasaray maçında sakatlık ve gol!

Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadelede ev sahibi ekibin gol dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Sivas-Galatasaray maçında sakatlık ve gol!
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13 Aralık 2021 19:49
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 80. dakikasında Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa kaleci Muslera müdahale etmek isterken, takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştı ve tecrübeli kaleci yerde kaldı.

Muslera yerde yatarken, ceza sahasının kenarına açılan topu alan Yatabare, geriden gelen takım arkadaşı Fajr'a pas verdi ve Fajr topu ağlara gönderdi.

Gol anında Luyindama ile çarpışan Muslera ise sakatlandıktan sonra sedye ile kenara gelmek zorunda kaldı.


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