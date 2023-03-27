Sırbistan'ın 3 puanı Vlahovic'ten

EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ deplasmanına konuk oldu. Sırbistan karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 78 ve 90. dakikalarda Dusan Vlahovic attı.
Bu sonucun ardından Sırbistan, puanını 6'a çıkardı. Karadağ 3 puanda kaldı.
Sırbistan, grupta oynayacağı bir sonraki maçta Bulgaristan deplasmanına gidecek. Karadağ ise sahasında Macaristan'ı ağırlayacak.
Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 78 ve 90. dakikalarda Dusan Vlahovic attı.
Bu sonucun ardından Sırbistan, puanını 6'a çıkardı. Karadağ 3 puanda kaldı.
Sırbistan, grupta oynayacağı bir sonraki maçta Bulgaristan deplasmanına gidecek. Karadağ ise sahasında Macaristan'ı ağırlayacak.
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