Sırbistan'ın 3 puanı Vlahovic'ten

Sırbistan, EURO 2024 Elemeleri'nde Karadağ'ı Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sırbistan'ın 3 puanı Vlahovic'ten
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27 Mart 2023 23:54
EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ deplasmanına konuk oldu. Sırbistan karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 78 ve 90. dakikalarda Dusan Vlahovic attı.

Bu sonucun ardından Sırbistan, puanını 6'a çıkardı. Karadağ 3 puanda kaldı.

Sırbistan, grupta oynayacağı bir sonraki maçta Bulgaristan deplasmanına gidecek. Karadağ ise sahasında Macaristan'ı ağırlayacak.

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