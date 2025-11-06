05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Singo'dan Osimhen sözleri!

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, Ajax galibiyetini değerlendirdi.

calendar 06 Kasım 2025 01:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, Ajax karşılaşmasında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Singo, maçın yıldızı Osimhen için "Victor Osimhen, çok büyük golcü, onunla oynamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Fildişili savunma oyuncusu, "Zafer elde ettiğimiz için çok mutluyum. Deplasmanda kazandık. Sakatlığımın tedavisi için herkes çok üst düzey performans sergiledi. Sakatlık sonrası da iyi oynadığımı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
