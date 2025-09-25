Sinan Vardar: 'Rafa varken başka kimse konuşulmaz'

Fotomaç spor yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi. "RAFA VARKEN BAŞKA KİMSE KONUŞULMAZ"
"Beşiktaş'ta yıldız varsa en baştaki oyuncu Rafa Silva'dır" diyen Vardar, Portekizli oyuncunun performansını şu sözlerle övdü:
"Son günlerde Rafa'ya yöneltilen eleştirileri anlamakta zorlanıyorum. Evet, zaman zaman onun da formsuz anları oldu ama kabul edelim; Rafa varken başka kimse konuşulmaz! Kayserispor deplasmanında adeta futbol resitali sundu. Hem takımını ayağa kaldırdı hem de taraftarlara umut aşıladı. Doğrusu, Beşiktaşlı oyuncular maça tedirgin başladı. Olası puan kaybının baskısı üzerlerindeydi. 15. dakikada Rafa sahneye çıktı ve tabiri caizse maçın sazını eline aldı. Hem takımı hem de tribünleri rahatlattı. Golden sonra Beşiktaş'ın özgüveni yükseldi, takım coştu."
"BİRÇOK OYUNCU ALKIŞI HAK ETTİ"
Sadece Rafa Silva'nın değil, birçok futbolcunun sahada alkışı hak ettiğini vurgulayan Vardar, "Orkun attığı ara paslarla oyuna kalite kattı. Ndidi sakatlanıp çıkana kadar rakibe nefes aldırmadı. Rashica ve Svensson, uzun süredir formadan uzak kalmanın hırsıyla kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu. Genç Emirhan ise sahanın en iyilerindendi. Böyle oynarsa bu formayı kolay kolay bırakmaz. Abraham'ın da gol atarak moral bulması çok değerliydi" ifadelerini kullandı.
"TAKIM OLMAYI BAŞARDILAR"
Vardar, Beşiktaş'ın genel oyununu ise şu sözlerle yorumladı:
"Beşiktaş, kağıt üzerinde zor görünen Kayserispor deplasmanını rahat geçti. Hem oyun hem skor anlamında güçlü bir mesaj verdi. Demek ki sorun aslında takım olabilmekmiş. Dünkü futbol gösterdi ki Beşiktaş, bir bütün halinde oynadığında pes etmeyecek. Bu galibiyet milyonlarca Beşiktaşlıya umut verdi. Siyah-beyazlı takımın kusursuza yakın oyunu, milyonlarca Beşiktaşlıya 'Biz buradayız' mesajını gönderdi."
"GENÇLERE GÜVENELİM, SABREDELİM"
Genç futbolculara da ayrı bir parantez açan Vardar, altyapıdan yetişen Devrim Şahin için övgü dolu sözler kullandı:
"9 yaşından bu yana altyapıda olan bu çocuğun kumaşı çok kaliteli. Dün sahaya adımını attığında özgüveniyle, cesaretiyle 'Ben hazırım' dedi. Sergen Yalçın'ı da tebrik ediyorum; gençlere cesaretle forma vermek, onların gelişimini hızlandırıyor."
Kayserispor'un 17 yaşındaki oyuncusu Kayra için de dikkat çekici bir yorum yapan Vardar, "Kayserispor'un evladı 17 yaşındaki Kayra'ya da dikkat çekmek isterim. Türk futbolunun yarınları gençlerde. Onlara güvenelim, sabredelim" dedi.
