24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
1-1
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
3-1
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
3-2
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-0
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Sinan Vardar: "Rafa varken başka kimse konuşulmaz"

Spor yazarı Sinan Vardar, Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi.

calendar 25 Eylül 2025 09:02 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 09:09
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Sinan Vardar: 'Rafa varken başka kimse konuşulmaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fotomaç spor yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.  "RAFA VARKEN BAŞKA KİMSE KONUŞULMAZ"

"Beşiktaş'ta yıldız varsa en baştaki oyuncu Rafa Silva'dır" diyen Vardar, Portekizli oyuncunun performansını şu sözlerle övdü:

"Son günlerde Rafa'ya yöneltilen eleştirileri anlamakta zorlanıyorum. Evet, zaman zaman onun da formsuz anları oldu ama kabul edelim; Rafa varken başka kimse konuşulmaz! Kayserispor deplasmanında adeta futbol resitali sundu. Hem takımını ayağa kaldırdı hem de taraftarlara umut aşıladı. Doğrusu, Beşiktaşlı oyuncular maça tedirgin başladı. Olası puan kaybının baskısı üzerlerindeydi. 15. dakikada Rafa sahneye çıktı ve tabiri caizse maçın sazını eline aldı. Hem takımı hem de tribünleri rahatlattı. Golden sonra Beşiktaş'ın özgüveni yükseldi, takım coştu." 


"BİRÇOK OYUNCU ALKIŞI HAK ETTİ"  

Sadece Rafa Silva'nın değil, birçok futbolcunun sahada alkışı hak ettiğini vurgulayan Vardar, "Orkun attığı ara paslarla oyuna kalite kattı. Ndidi sakatlanıp çıkana kadar rakibe nefes aldırmadı. Rashica ve Svensson, uzun süredir formadan uzak kalmanın hırsıyla kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu. Genç Emirhan ise sahanın en iyilerindendi. Böyle oynarsa bu formayı kolay kolay bırakmaz. Abraham'ın da gol atarak moral bulması çok değerliydi" ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLMAYI BAŞARDILAR" 

Vardar, Beşiktaş'ın genel oyununu ise şu sözlerle yorumladı:

"Beşiktaş, kağıt üzerinde zor görünen Kayserispor deplasmanını rahat geçti. Hem oyun hem skor anlamında güçlü bir mesaj verdi. Demek ki sorun aslında takım olabilmekmiş. Dünkü futbol gösterdi ki Beşiktaş, bir bütün halinde oynadığında pes etmeyecek. Bu galibiyet milyonlarca Beşiktaşlıya umut verdi. Siyah-beyazlı takımın kusursuza yakın oyunu, milyonlarca Beşiktaşlıya 'Biz buradayız' mesajını gönderdi."

"GENÇLERE GÜVENELİM, SABREDELİM" 

Genç futbolculara da ayrı bir parantez açan Vardar, altyapıdan yetişen Devrim Şahin için övgü dolu sözler kullandı:

"9 yaşından bu yana altyapıda olan bu çocuğun kumaşı çok kaliteli. Dün sahaya adımını attığında özgüveniyle, cesaretiyle 'Ben hazırım' dedi. Sergen Yalçın'ı da tebrik ediyorum; gençlere cesaretle forma vermek, onların gelişimini hızlandırıyor."

Kayserispor'un 17 yaşındaki oyuncusu Kayra için de dikkat çekici bir yorum yapan Vardar, "Kayserispor'un evladı 17 yaşındaki Kayra'ya da dikkat çekmek isterim. Türk futbolunun yarınları gençlerde. Onlara güvenelim, sabredelim" dedi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.