Sivasspor ve hakem hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vardar, sözlerini söyle sonlandırdı: ''Oyunun ikinci yarısında iki sarı kartlı Immobile ve Al-Musrati'nin yerine oyuna giren Semih ve Mustafa'yı oyuna alarak hoca yine muhteşem bir karar verdi. Bu çocuklar Beşiktaş'ın geleceği. Aynı zamanda Emirhan, Mustafa ve Semih'i A Milli Takıma seçildikleri için kutluyorum. Birçok Anadolu takımı gibi ligin mütevazi takımı Sivasspor ayağa futbol oynayan iyi bir takım. Sivasspor'da Başkanlığı bırakan Mecnun Odyakmaz'ın TFF Başkan vekili olarak yoluna devam etmesi de hem Sivas için hem tüm Sivaslılar için bir gurur kaynağıdır. Bülent Uygun'da senelerdir takdir ettiğim beğendiğim bir teknik adamdır. Umarım yollarına bu şekilde düzgünce devam ederler. Ayrıca bir konu daha dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama kulaklarını dış dünyaya kapattığı zaman hakemler gayet güzel maç yönetiyorlar. Özellikle genç yeni hakemlerin bu gelişiminden oldukça memnunum.''