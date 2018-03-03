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Sinan Gümüş: ''8, 9, 10 olabilirdi''

Sinan Gümüş, Galatasaray'ın 7-0 kazandığı Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Sinan Gümüş: ''8, 9, 10 olabilirdi''
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03 Mart 2018 22:21
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçın ardından Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu.

Sinan Gümüş, Konyaspor maçına da değinirken kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İşte Sinan Gümüş'ün maç sonundaki sözleri...

''Maça çok iyi başladık. Art arda gelen gollerle maçı ilk yarıda bitirdik. Karabük için üzüldüm ama profesyonel futbolcuyuz. Daha farklı da olabilirdi. Sonuçta 3 puanla buradan ayrıldığımız için mutluyuz. Biz bu maçı ilk yarıda bitirmek istedik. Karabük için üzücü. Biz profesyoneliz, 8, 9, 10 olabilirdi. Biz gol atmaya devam edeceğiz.''

''Kesinlikle taraftarlarımız maça gelsin. Onlar bize güç katıyor. Umarım dolu bir stat görür ve liderliğimize devam ederiz.''

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