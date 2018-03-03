Sinan Gümüş: ''8, 9, 10 olabilirdi''

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçın ardından Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu.Sinan Gümüş, Konyaspor maçına da değinirken kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.''Maça çok iyi başladık. Art arda gelen gollerle maçı ilk yarıda bitirdik. Karabük için üzüldüm ama profesyonel futbolcuyuz. Daha farklı da olabilirdi. Sonuçta 3 puanla buradan ayrıldığımız için mutluyuz. Biz bu maçı ilk yarıda bitirmek istedik. Karabük için üzücü. Biz profesyoneliz, 8, 9, 10 olabilirdi. Biz gol atmaya devam edeceğiz.''''Kesinlikle taraftarlarımız maça gelsin. Onlar bize güç katıyor. Umarım dolu bir stat görür ve liderliğimize devam ederiz.''