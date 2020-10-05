Simon Falette'nin yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Simon Falette'nin yeni takımı belli oldu.

Simon Falette'nin yeni takımı belli oldu
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05 Ekim 2020 17:41
Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96, geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza sonrasında konuşan Falette, "2. Lig'de oynuyoruz ancak biz Bundesliga takımıyız. Harika bir sezon geçirmek için gerekli her şeye sahibiz. Benim işim, takıma hemen adapte olmak" dedi.

Geçen sezonun 2. yarısında Frankfurt'tan kiralık olarak Fenerbahçe'de oynayan 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 8 maça çıktı ve 1 de asist yaptı.



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