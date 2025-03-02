Simon Banza'nın hedefi Alexander Sörloth!

Trabzonspor'un Süper Lig'de Tümosan Konyaspor maçı öncesi Simona Banza'nın performansı merak ediliyor.
Konyaspor'u yenerek deplasmanda ilk galibiyete ulaşmayı düşünür bordo-mavililerde gözler bordo-mavili takımın golcü ismi Simon Banza'ya çevrildi. Attığı gollerle Trabzonspor'a büyük katkı sağlayan Banza'nın hedefi ortaya çıktı.
Braga'dan Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Simon Banza, bordo- mavili formayla Süper Lig'de 16 kez fileleri havalandırdı. Performansıyla adından söz ettiren Banza, gözünü Alexander Sörloth'un attığı gol sayısına çevirdi. Norveçli yıldız Sörloth, Trabzonspor'da 2019-2020 sezonunda 24 kez rakip fileleri havalandıraraı, gol kralı oldu.
Teknik direktör Şenol Güneş'in beğendiği isim olan Simon Banza, Süper Lig'de 8 gol daha atması durumunda Alexander Sörloth'u yakalayacak.
Konyaspor'u yenerek deplasmanda ilk galibiyete ulaşmayı düşünür bordo-mavililerde gözler bordo-mavili takımın golcü ismi Simon Banza'ya çevrildi. Attığı gollerle Trabzonspor'a büyük katkı sağlayan Banza'nın hedefi ortaya çıktı.
Braga'dan Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Simon Banza, bordo- mavili formayla Süper Lig'de 16 kez fileleri havalandırdı. Performansıyla adından söz ettiren Banza, gözünü Alexander Sörloth'un attığı gol sayısına çevirdi. Norveçli yıldız Sörloth, Trabzonspor'da 2019-2020 sezonunda 24 kez rakip fileleri havalandıraraı, gol kralı oldu.
Teknik direktör Şenol Güneş'in beğendiği isim olan Simon Banza, Süper Lig'de 8 gol daha atması durumunda Alexander Sörloth'u yakalayacak.