Simon Banza'nın hedefi Alexander Sörloth!

Trabzonspor'un parlayan golcüsü Simon Banza, gözünü Alexander Sörloth'un attığı gol sayısına dikti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Simon Banza'nın hedefi Alexander Sörloth!
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02 Mart 2025 10:51
Trabzonspor'un Süper Lig'de Tümosan Konyaspor maçı öncesi Simona Banza'nın performansı merak ediliyor.

Konyaspor'u yenerek deplasmanda ilk galibiyete ulaşmayı düşünür bordo-mavililerde gözler bordo-mavili takımın golcü ismi Simon Banza'ya çevrildi. Attığı gollerle Trabzonspor'a büyük katkı sağlayan Banza'nın hedefi ortaya çıktı.

Braga'dan Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Simon Banza, bordo- mavili formayla Süper Lig'de 16 kez fileleri havalandırdı. Performansıyla adından söz ettiren Banza, gözünü Alexander Sörloth'un attığı gol sayısına çevirdi. Norveçli yıldız Sörloth, Trabzonspor'da 2019-2020 sezonunda 24 kez rakip fileleri havalandıraraı, gol kralı oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in beğendiği isim olan Simon Banza, Süper Lig'de 8 gol daha atması durumunda Alexander Sörloth'u yakalayacak.

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