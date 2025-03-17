Simon Banza, gol krallığı yarışına göz kırptı!

Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza, Başakşehir maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı ve krallık yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Simon Banza, gol krallığı yarışına göz kırptı!
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17 Mart 2025 12:54

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu golcüsü Simon Banza, Başakşehir deplasmanında kendine geldi.

Fatih Tekke'nin maç öncesi özel görüşme gercekleştirdiği Banza, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayarak öne çıktı.

Bu sezon ligdeki 17. golünü kaydeden deneyimli futbolcu krallık yarışındaki iddiasını sürdürdü. 

HOCASI FATİH TEKKE'Yİ GEÇİYOR

Süper Lig'de forma giydiği 23 maçın 13'ünde skor üreten Banza, kalan 10 maçta 7 gol daha atması halinde 2019- 2020'de ligde 34 maçta 24 gol atan Sörloth'u yakalayacak. 

Banza ayrıca bu sezon Süper Lig deplasmanlarındaki 12 golünün 6'sını atarak, 2000-01'den bu yana bordo-mavili formayla en yüksek üçüncü orana ulaşan isim oldu.

Burak Yılmaz, yüzde 56 (2011-12) oran ile zirvede yer alırken, Fatih Tekke yuzde 51.4 (2004- 05) ikinci, Simon Banza, yüzde 50 (2024-25) ise üçüncü sırada yer alıyor.

GÖZTEPE MAÇINDA YOK 

Başakşehir maçında sarı kart gç-ören Banza cezalı duruma düştü. Fatih Tekke'nin önemli kozlarından biri olan ve takımın en skorer ismi konumundaki Banza, milli ara sonrası oynanacak Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek. 



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