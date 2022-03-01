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Simmons takas edilmezse, 76ers'tan ayrı kalacak

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, NBA'in son takas gününe kadar gönderilmemesi durumunda sezonun geri kalanında takımdan ayrı olmayı sürdüreceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, NBA'in son takas gününe kadar gönderilmemesi durumunda sezonun geri kalanında takımdan ayrı olmayı sürdüreceği iddia edildi.

Sixers'ın, antrenman kampının başında takıma durumunu bildirmeyi reddeden Simmons için aktif olarak bir anlaşma arayışında olduğu biliniyor.

Ligin son takas tarihi 10 Şubat olarak belirlenirken, takımlar Simmons'ın takas talebini yerine getirmek için kendisini forvet Tobias Harris ile bir anlaşmada paketlemek ve De'Aaron Fox'ı Sacramento Kings'ten ayırmaya çalışmak da dahil olmak üzere birçok yol izlemişti.


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