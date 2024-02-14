Simla Türker Bayazıt'tan 'Zaferin Rengi' filmi için açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, 16 Şubat'ta sinemalarda izleyici ile buluşacak Fenerbahçe tarihinin en önemli kupalarından biri olan General Harington Kupası'nın öyküsünü anlatan 'Zaferin Rengi' filmi ile ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na konuştu.



Yönetici Simla Türker Bayazıt film hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Öncelikle ekranları başında bulunan tüm üyelerimize, taraftarlarımıza, kıymetli Fenerbahçe ailemize 'Merhaba' demek istiyorum. Fenerbahçemizin milli mücadeledeki rolü, milli bir zafer etkisi yaratan General Harington Kupası'nın şanlı hikâyesiyle taçlanan Zaferin Rengi filmi 16 Şubat Cuma günü vizyona giriyor. Filmin yapımcı ve yönetmeni televizyon ve sinema tarihinin unutulmaz dizi ve filmlerine imza atan Abdullah Oğuz. Fragmanlarında da izlediğimiz gibi Zaferin Rengi filminde 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylar, gerçek kişiler çok etkileyici bir sinema diliyle anlatılıyor. Film; Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu'da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul'da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan ve müzemizde bulunan Harington Kupası'yla da final yapıyor."



Hikâyenin futbolun ötesinde çok daha farklı anlamlar taşıdığına vurgu yapan Simla Türker Bayazıt, "Filmin platosunu ziyaret ettik. Ancak geçtiğimiz hafta ön izlemeler yapıldı. Basından, sinema ve televizyon yazarlarından, spor yorumcularından kıymetli isimler ağırlandı. Çok güzel yansımalar olduğunu bizzat gördüm. İnsanlar çok etkilendiler, çokça gözler yaşardı. Ama gururdan…



Filmde vatan sevgisini, ülkemiz toprakları için yapılan fedakârlıkları, cesaretin, mücadele etmenin kanımızda, damarlarımızda olduğunu bir kere daha hep beraber hissedeceğiz. Hikâyenin futbolun çok ötesinde, çok anlamlı bir milli mücadele olduğu, Atamız önderliğindeki kurtuluş mücadelesinin çok güçlü şekilde anlatıldığı, kadınların milli mücadeledeki yerinin altının çizildiği, o zamanları aşkla, zorluklarla, direnişle anlatan çok güzel çok etkileyici bir film olduğunu herkes söyledi. Tabii ki bundan hepimiz, bütün Fenerbahçeliler de çok büyük mutluluk duyacağız. En kıymetlisi tüm bunların hepsinin gerçek olaylara, gerçek kişilere dayanıyor ve Fenerbahçemizin tarihi olması. Bu arada; Abdullah Oğuz'un yönetmenliğinde çok kuvvetli bir oyuncu kadrosu da var. Kostümlerin, mekânların titizlikle en iyi şekilde hazırlanmış ve seçilmiş olması filmin kalitesini çok çok yukarılara taşıyor." dedi.



Sezonun merakla beklenen filmi için biletlerin ön satışta olduğuna da değinen Yönetici, "Zaferin Rengi'nin şu ana kadar 3 ayrı fragmanı yayınlandı, çeşitli röportajlar yapıldı. Eleştirmenler, yazarlar çokça yayınlar yaptılar. Bu cuma günü de film vizyona giriyor. Üyelerimizden, taraftarlarımızdan filme yoğun ilgi söz konusu. Biletlerin ön satışı da başladı. Ön satışla ilgili tüm detaylara web sitemizden (www.fenerbahce.org) ulaşabilirsiniz. Son olarak şunu söyleyebilirim: Kalbimizdeki Atatürk sevgisi ve vatan sevgisi ile filmden etkilenmemek imkansız. Bir de bu yoğun duygular sarı lacivert sevdamız ile birleşince yine ve yeniden 'İyi ki Fenerbahçe' dedirtiyor." diyerek sözlerini noktaladı.



