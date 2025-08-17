17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Simge Bekler'in hedefi Avrupa Şampiyonası'nda zirve

Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ilk kez temsil edecek Simge Bekler, hedefinin zirve olduğunu açıkladı.

calendar 17 Ağustos 2025 13:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli boksör Simge Bekler, ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Boksa 10 yaşında babasının yönlendirmesiyle başlayan Simge'in kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Milli takım ile Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Simge, eylül ayında düzenlenecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.


Simge Bekler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır boks yaptığını söyledi.

Babasının desteği ve yönlendirmesiyle boksa başladığını anlatan Simge Bekler, "Boksa başladığımda daha 10 yaşındaydım. Şimdi 18 yaşındayım. Boksa başladıktan kısa süre sonra ilk Türkiye şampiyonasına katıldım. Burada üçüncü oldum. Daha sonra Türkiye şampiyonalarında şampiyon oldum." dedi.

Daha önce Avrupa Şampiyonası'na katılmadığını ifade eden milli sporcu Simge, heyecanlı ve istekli olduğunu dile getirdi.

 "HEDEFİM OLİMPİYATLAR"

Madalya kazanmak için elinden geleni yapacağını belirten Simge, şunları kaydetti:

"İlk kez katılacağım Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyorum. Heyecanlı bir serüven geçiyor. Antrenörlerimiz bize çok destek sağlıyor. Kampımız güzel geçiyor. Yoğun bir tempoyla kamp yapıyoruz. Bosna Hersek'te bir turnuvaya gideceğiz. Daha sonra Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Yoğun bir tempo geçiriyoruz. Çok çalışıyoruz. Çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz."

Simge Bekler, boksta asıl hedefinin olimpiyat olduğunu ifade ederek, "Hedefim olimpiyatlara gitmek. Olimpiyatlarda güzel dereceler, başarılar elde etmek. Boksu çok seviyorum. Baş antrenörümüz Baykan Arslan başta olmak üzere diğer antrenörlerimize ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Suat Hekimoğlu'na bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz." diye konuştu.

