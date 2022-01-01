Silver: "Cavaliers, bir 'süpertakıma' dönüştü!"

NBA başkanı Adam Silver, Cleveland Cavaliers'ın bir "süpertakıma" dönüştüğünü söyledi.



Silver, 3News'den Jim Donovan ile yaptığı sohbette bu sezonki performansıyla herkesi etkilemiş olan ve Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alan Cavaliers'ı bir 'süpertakıma' benzettiğini belirtti:



"'Süpertakım' teriminin hem olumlu hem de olumsuz bir çağrışımı olabiliyor. Olumsuz olan, oyuncuların, özellikle kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde, sadece bir şampiyonluk kazanmak amacıyla bir araya gelmesi. Ve bence, diğer yandan, Cleveland gibi, doğru şekilde kurulan süpertakımlar da var.



Bu tarz süpertakımlar, tüm bu oyuncuların birçok şampiyonluk kazanmak için bir araya geldiklerinde, bir nevi birbirlerinden beslenmeleri gerektiğinin ve bunun bir takım sporu olduğunun bilincinde olan ekipler."



LeBron James'in 2019'da ayrılmasından bu yana genel olarak negatif bir havanın ve algının hakim olduğu Cavs ekibi, bu yıl Doğu'daki herkese karşı rekabet edebilecek bir takım olarak öne çıkmış durumda.



