Sheringham: 'Amorim hızlı etki edebilir'

Manchester United'ın eski oyuncusu Teddy Sheringham, kulübün yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sheringham, "Old Trafford'da arkanıza yaslanıp kontradan gol atmayı bekleyemezsiniz. Kulüpte son 50-60 yıldır böyle bir yaşanmamıştı. Ruben Amorim, üstün oyun tarzıyla Manchester United'da hızlı bir etki yaratabilir." ifadelerini kullandı.
Amorim'in sezonu kupalarla kapatabileceğini söyleyen Sheringham, "Amorim, bu sezon 3 kupa kazanabilir ve takım iyi performans gösterirse, istediği transferleri yapabilmek için güvenilirliği olacaktır sözlerini kullandı.
Ruben Amorim, Manchester United'ın başındaki ilk maçına 24 Kasım'daki Ipswich Town maçında çıkacak.
Sheringham, "Old Trafford'da arkanıza yaslanıp kontradan gol atmayı bekleyemezsiniz. Kulüpte son 50-60 yıldır böyle bir yaşanmamıştı. Ruben Amorim, üstün oyun tarzıyla Manchester United'da hızlı bir etki yaratabilir." ifadelerini kullandı.
Amorim'in sezonu kupalarla kapatabileceğini söyleyen Sheringham, "Amorim, bu sezon 3 kupa kazanabilir ve takım iyi performans gösterirse, istediği transferleri yapabilmek için güvenilirliği olacaktır sözlerini kullandı.
Ruben Amorim, Manchester United'ın başındaki ilk maçına 24 Kasım'daki Ipswich Town maçında çıkacak.