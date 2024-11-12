Sheringham: "Amorim hızlı etki edebilir"

Manchester United'ın eski oyuncusu Teddy Sheringham, takımın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in kulüpte hızlı bir etki yaratabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sheringham: 'Amorim hızlı etki edebilir'
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12 Kasım 2024 18:46
Manchester United'ın eski oyuncusu Teddy Sheringham, kulübün yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sheringham, "Old Trafford'da arkanıza yaslanıp kontradan gol atmayı bekleyemezsiniz. Kulüpte son 50-60 yıldır böyle bir yaşanmamıştı. Ruben Amorim, üstün oyun tarzıyla Manchester United'da hızlı bir etki yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Amorim'in sezonu kupalarla kapatabileceğini söyleyen Sheringham, "Amorim, bu sezon 3 kupa kazanabilir ve takım iyi performans gösterirse, istediği transferleri yapabilmek için güvenilirliği olacaktır sözlerini kullandı.

Ruben Amorim, Manchester United'ın başındaki ilk maçına 24 Kasım'daki Ipswich Town maçında çıkacak.

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