Shaq, Kobe ve Lakers'la "The Last Dance" tarzı bir belgesel istemiyor

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, kendisi ve Los Angeles Lakers'la "The Last Dance" gibi bir belgeselin neden mümkün olmadığını anlattı.



Shaq, Kobe ile olan eski tartışmalarını bir kez daha tartışmalara dahil edilmesini istemediğini ve eski anıların yeniden gözden geçirilmesinin sadece zarara yol açacağını söyledi.



"Adamım burada değil, eski yaşananların ortaya çıkmasını istemiyorum, bu yüzden benden bunu yapmamı isterlerse, yapmam. Tabii ki, bu ilişkimizin bir parçasıydı, yaptığımız şeylerdi ama dikkatleri bunun üzerine istemiyorum."



"ARTIK YÜZÜKLERİMİ TAKMIYORUM"



Shaq ayrıca artık yüzüklerini takmaktan hoşlanmadığını da açıkladı. Dahası, şu anda Kobe'nin herhangi bir olumsuz yönünün haber yapılmasını da istemiyor. Ona göre, herkes hikayesini zaten bildiği için, belgesel olmaması daha iyi:



"Geçen gün yüzüklerimi gördüm, ya kasaya koyacağım ya da bankaya koyacağım. Onları takmak istemiyorum, çünkü kendisi benimle bunu kutlamak için burada değil. Yani, bunun hakkında konuşacaklar ve 'takaslandı', 'anlaşamıyorlardı' falan diyecekler ve bunları hiç duymak istemiyorum. Onu ve kendimi iyi göstererek kutlamak istiyorum. Ve internetin ortaya çıkışından bu yana herkes hikayeyi zaten biliyor."



"The Last Dance" belgeseli, Michael Jordan ve Chicago Bulls ile şampiyonluk dönemlerinin nasıl olduğuna göz atmıştı.