16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Shane Larkin, Türk Milli Takımı'na duygusal veda!

EuroBasket 2025 finali sonrası sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaşan Shane Larkin, Türkiye Milli Takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

calendar 15 Eylül 2025 20:12 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 12:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızda, performansıyla dikkat çeken oyun kurucu Shane Larkin, turnuva sonrası duygusal bir mesajla A Milli Basketbol Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı.
 
Instagram hesabından yaptığı açıklamada duygularını dile getiren Larkin, 7 yıl önce Türkiye'ye geliş sürecinden, milli formayı taşımanın kendisi için ne anlama geldiğine kadar birçok noktaya değindi.
 
İşte Larkin'in yayınladığı o mesaj:
 
"7 yıl önce hiçbir beklentim olmadan Türkiye'de oynamak için sözleşme imzaladım. O zamanlar burası, sevdiğim oyunu oynamaya devam edebileceğim başka bir yerdi. Ve şimdi, 7 yıl sonra, burası gerçekten benim ikinci evim gibi geliyor. 
 
Beni kabul ettiğiniz ve desteklediğiniz için kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar minnettarım. Altın madalya kazanma hedefimize ulaşamasak da tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, madalyadan daha büyük bir ödül gibi geliyor.
 
Takım arkadaşlarıma, antrenör kadrosuna, yönetime, bu yolculukta rol oynayan herkese minnettarım. Milli takım forması giyip göğsümde Türkiye yazan forma ile oynamak benim için onur ve ayrıcalıktı. 
 
Her zaman ve sonsuza kadar sizden biri olacağım. Sizi tüm kalbimle seviyorum. Teşekkürler Türkiye."
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
