Shake Milton, Knicks'le anlaştı

Serbest oyuncu Shake Milton'ın New York Knicks'le sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Shake Milton, Knicks'le anlaştı
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04 Mart 2024 14:00
Serbest oyuncu Shake Milton'ın New York Knicks'le sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Milton ve Detroit Pistons geçtiğimiz Cuma günü buy-out işlemi konusunda anlaşarak, veteran oyuncunun Knicks'le sözleşme imzalamasının önünü açmıştı.

27 yaşındaki Milton, sezona Minnesota Timberwolves'ta başlamış ve benchten küçük bir rol alarak 38 maçta maç başına 12,9 dakikada 4,7 sayı ve 1,3 asist ortalamaları yakalamıştı.

Daha sonra Monte Morris'i Minnesota'ya gönderen anlaşmada Pistons'a takas edilen Milton, Detroit'te forma giydiği dört maçta 6,8 sayı ve 1,5 asist istatistikleri tutturdu.

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