İspanya La Liga 17. hafta mücadelesinde Sevilla ile Getafe karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçı Getafe 3-0 kazandı.



Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Borja Mayoral, 37. dakikada Jaime Mata ve 80. dakikada yine penaltıdan Mason Greenwood kaydetti.



Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 10 maça çıkan Sevilla, 13 puanda kaldı. Getafe ise puanını 25 yaptı.



Ligin bir sonraki maçında Sevilla, Granada deplasmanına gidecek. Getafe, Atletico Madrid'e konuk olacak.





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