Sevilla, Victor Nelsson'dan vazgeçmiyor!

Lucas Torreira ile her konuda anlaşma sağlayan Aslan'ın bu transferi yakında açıklaması beklenirken, Sevilla'nın da Victor Nelsson'a ısrarı sürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sevilla, Victor Nelsson'dan vazgeçmiyor!
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05 Ağustos 2022 11:03
Bu sezon Galatasaray savunmasının bel kemiği olan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, bir de Victor Nelsson'u kadrosuna katmanın peşinde.

BENZER BİR YÖNTEM DÜŞÜNÜLÜYOR

Marcao'yu bonuslarla birlikte 15 milyon euroya bitiren Sevilla, Nelsson için de benzer bir yöntem düşünüyor.

GALATASARAY, TOK SATICI

Sevilla'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi düşünmeden reddeden Galatasaray'ın Nelsson için tok satıcıyı oynaması İspanyollar'ı köşeye sıkıştırdı. 

 

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