Bu sezon Galatasaray savunmasının bel kemiği olan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, bir de Victor Nelsson'u kadrosuna katmanın peşinde.Marcao'yu bonuslarla birlikte 15 milyon euroya bitiren Sevilla, Nelsson için de benzer bir yöntem düşünüyor.Sevilla'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi düşünmeden reddeden Galatasaray'ın Nelsson için tok satıcıyı oynaması İspanyollar'ı köşeye sıkıştırdı.