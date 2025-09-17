Serik Stadyumu'nda tadilat çalışması durdu

Serik Spor'un bu sezon 1'inci Lig'e yükselmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen kriterlere uygun hale getirilmek üzere tadilat başlatılan İsmail Ogan Stadyumu'nda çalışmalar henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 20 gün önce durduruldu.



Serik Belediyesi'ne ait stadyum, tadilatın kulüp tarafından yapılması şartıyla sezon başında imzalanan protokol kapsamında 10 yıllığına Serik Spor Futbol A.Ş.'ye kiralanmıştı. Kulüp tarafından da 15 Ağustos'ta tadilat çalışmasına başlanmıştı.



TFF'nin belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda tribünlerde, tribün altlarında, tribün çatısı, elektrik altyapısı, saha zemininde bir kısım çalışmalar yapıldı. Yenileme projesi kapsamında yapılması gereken yenilikler ve saha zemininin bir an evvel bitirilip Serik Spor'un müsabakalarını artık kendi sahasında oynaması beklenirken, tadilat çalışmasının durdurulması taraftarların tepkisine neden oldu. Stadyumdaki çalışmaların bitmemesi üzerine Serik Spor, ligin 6'ncı haftasında Bandırma Spor'u konuk edeceği karşılaşmayı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Aktepe Stadyumu'nda oynayacak.



