17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Serik Stadyumu'nda tadilat çalışması durdu

Antalya'nın Serik ilçesindeki İsmail Ogan Stadyumu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerine uygun hale getirilmesi amacıyla başlatılan tadilat çalışması durduruldu.

calendar 17 Eylül 2025 11:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Serik Stadyumu'nda tadilat çalışması durdu
Serik Spor'un bu sezon 1'inci Lig'e yükselmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen kriterlere uygun hale getirilmek üzere tadilat başlatılan İsmail Ogan Stadyumu'nda çalışmalar henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 20 gün önce durduruldu.

Serik Belediyesi'ne ait stadyum, tadilatın kulüp tarafından yapılması şartıyla sezon başında imzalanan protokol kapsamında 10 yıllığına Serik Spor Futbol A.Ş.'ye kiralanmıştı. Kulüp tarafından da 15 Ağustos'ta tadilat çalışmasına başlanmıştı.

TFF'nin belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda tribünlerde, tribün altlarında, tribün çatısı, elektrik altyapısı, saha zemininde bir kısım çalışmalar yapıldı. Yenileme projesi kapsamında yapılması gereken yenilikler ve saha zemininin bir an evvel bitirilip Serik Spor'un müsabakalarını artık kendi sahasında oynaması beklenirken, tadilat çalışmasının durdurulması taraftarların tepkisine neden oldu. Stadyumdaki çalışmaların bitmemesi üzerine Serik Spor, ligin 6'ncı haftasında Bandırma Spor'u konuk edeceği karşılaşmayı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Aktepe Stadyumu'nda oynayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
