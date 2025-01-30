Sergio Ramos'a sürpriz talip!

Son olarak İspanya ekiplerinden Sevilla formasını terleten Sergio Ramos'un yeni adresi belli oluyor.



The Athletic'in haberine göre; Tecrübeli savunmacı Sergio Ramos, Meksika ekibi Monterrey ile transfer görüşmelerine başladı.



EN SON SEVİLLA'DA FORMA GİYDİ



38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Temmuz 2024'te Sevilla'dan ayrıldığından bu yana herhangi bir kulüpte forma giymedi ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.



MONTERREY BAŞKANI DOĞRULADI



Monterrey Başkanı Antonio Noriega, ESPN'e yaptığı açıklamada Ramos'un transfer listesindeki adaylardan biri olduğunu doğruladı ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Ancak henüz nihai bir anlaşmanın olmadığını vurguladı.



KARİYERİ



Kariyerinde Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi ve 5 La Liga şampiyonluğu kazanan Ramos, Paris Saint-Germain'de 2 Ligue 1 zaferi yaşadı. İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası ve 2008-2012 Avrupa Şampiyonası zaferleri yaşayan efsane isim, 2023'te milli takımı bıraktığını açıklamıştı.



