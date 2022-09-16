Sergio Oliveira, Süper Lig'de en erken golü attı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun en erken golünü, Galatasaray'dan Sergio Oliveira kaydetti.



Sergio Oliveira'nın Konyaspor'a 59. saniyede attığı gol, bu sezon ligde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.



Ayrıca sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Konyaspor ağlarına bu sezon ligde gol atan ilk isim oldu.



Konyaspor'un 6 haftalık gol yememe serisi, Galatasaray deplasmanında son buldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ