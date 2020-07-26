Sergen Yalçın: 'Şampiyonlar Ligi Trabzon'un hakkı'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ TRABZON'UN HAKKI



Şampiyonlar Ligi'nin Trabzonspor'un hakkı olduğunun altını çizen Yalçın, " "3. sırada bitirmek bir başarı değildir, Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. Trabzon bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı" dedi.



YÖNETİM BÜYÜK YÜKÜN ALTINA GİRDİ



Beşiktaş Yönetimi'ne sahip çıkan Yalçın, "Herkes şunu bilsin; hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil! Camiamız ekonomik olarka çok zor bir süreçten geçiyor ve hepimiz bu yardımı göstermek zorundayız! Ben elimden geleni yaptım ve Beşiktaş ile yaptığım sözleşmeyi dahi okumadım. Beşiktaş yönetimine dışarıdan çok yükleniyorlar ama bu kadar yükün altına girmek hiç kolay değil, bunu herkesin anlaması lazım" şeklinde konuştu.



MAAŞ BÜTÇESİ DÜŞMEK ZORUNDA



Beşiktaş'ın maaş bütçesini düşürmek zorunda olduğunu kaydeden Yalçın, "Giden, gelen oyuncu vs bunlar çok kolay değil. Üç sene önce 90 milyon euro olan bütçe, seneye 30 milyon euro olacak. Bazı şeyler mümkün değil" dedi.



BURAK YILMAZ'IN AYRILIĞI



Burak Yılmaz'ın ayrılığı hakkında konuşan Yalçın, "Burak Yılmaz'ın iki sene daha sözleşmesi vardı, 35 yaşında futbolcu! 36 ve 37 yaşında 2.1 milyon euroluk sözleşmesi olacak, nasıl olabilir! Tabii ki Burak gitmesin, kimse gitmesin ama bu mümkün değil. Bu sözleşmeler ile devam edemeyiz, mümkün değil" şeklinde konuştu.



SÖZLEŞMELERDEN ÇIKMAK ZORUNDAYIZ



Beşiktaş'ın var olan sözleşmelerden çıkması gerektiğini dile getiren Yalçın, Çok ciddi, çok sıkıntılı sözleşmeler var. 2, 3, 4, 5 milyon euro böyle bir şey yok, sadece bizim için değil herkes için aynı şeyler geçerli. En azından maaşları ödenebilir duruma getirebilecek şekilde bir kadro kurmak zorundayız! Altyapıyı yeniden yapılandıracağız, orayı Mehmet Ekşi'ye devredeceğiz ama takip edeceğiz" dedi.



TRANSFER STRATEJİSİ NASIL OLACAK?



Beşiktaş'ın transfer stratejisini de anlatan Yalçın, "Ücret uygun olacak! Bonservis veremeyiz! Türkiye'den 4-5 tane tecrübeli oyuncu var konuştuğumuz, belki beğenmeyecekler eleştirecekler ama yapacak bir şey yok! Yurt dışından da 4-5 isimle görüşüyoruz. Kalede yabancı olmayacak, bu çok net! Ersin'in yanına Türkiye'den bir tecrübeli kaleci yapacağız, bu net! 8 yabancı hakkımızı da saha içerisinde kullanacağız. Camiamız sabırlı olsun ve gerçekleri bilsin. Mevcut ekonomik şartlar itibariyle başkanla zaten fikir ayrılığına düşme şansımız yok" ifadelerini kullandı.



CANER VE GÖKHAN



Caner ve Gökhan hakkında da konuşan Yalçın, "Ben oyuncularımın hiçbirisinin gitmesinden yana değilim ama ekonomik şartlar bizi zorluyor! Gökhan mutluysa kalsın, Caner mutluysa var olan ekonomik şartlarla kalsın! Takımımızın yaş ortalaması yüksek, düşürmemiz lazım ama 15 tane genç oyuncu alıp oynatamayız! Beşiktaş'ın son 20 yılına baksınlar, ilk 11'de 19 yaşında iki tane altyapı çocuğunu oynatan kim var? Benden başka yok!" şeklinde konuştu.



