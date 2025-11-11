Sergen Yalçın: 'İyi dinlenin, aradan sonrası zor!'

Antalyaspor galibiyetiyle milli araya moralli giren Beşiktaşlı futbolcular izne aynıldı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, 3 gün sonra başlayacak antrenman öncesi futbolcularını iyi dinlenmeleri yönünde uyardı.
Kara Kartal, milli ara sonrası evinde Samsunspor'u konuk edecek. Sergen Yalçın, zorlu karşılaşmalar oynayacaklarına dikkat çekti.
SONRAKİ 11 MAÇIN 10'U İSTANBUL'DA
Beşiktaş milli aranın ardından lige adeta İstanbul merkezli bir maratonla dönecek. Son dönemde sakatlıklar, formsuzluk ve kadro dengesizliği nedeniyle istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, bu kez ulaşım yükünden kurtulacak.
Siyah beyazlı ekip, önündeki 11 maçın tam 10'unu İstanbul'da oynayacak. Bu periyottaki tek deplasman, Trabzonspor karşılaşması olacak. Dolayısıyla takım fiziksel ve mental anlamda toparlanacak.
TERAPİ FIRSATI
Özellikle Karagümrük, Eyüpspor ve Başakşehir gibi İstanbul ekipleriyle yapılacak maçlar, siyah beyazlıların seyahat stresini ortadan kaldırıyor. Bu da hem antrenman temposunun hem de takım içi birlikteliğin artması açısından ciddi bir avantaj sağlayacak. Kadronun daha dinlenmiş ve hazır hâle gelmesinin üzerine gelecek ara transferlerle Beşiktaş'ın yeniden yukarı yönlü ivme yakalayacağı tahmin ediliyor.
