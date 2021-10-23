Sergen Yalçın'ın 7. derbi sınavı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'ın 7. derbi sınavı
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23 Ekim 2021 14:54
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde daha önce 6 derbi maça çıktı.

Siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın idaresinde Galatasaray ile oynadığı 3 derbide birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmada ise sahadan iki galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

Fatih Terim ile 7. randevu

Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın ile Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 7. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 6 maça çıktı. Bu maçlarda Sergen Yalçın 1 kez kazanırken, 3 maç berabere bitti, 2 kez gülen Terim oldu.


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